Никита Кричевский: Если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля власти туманного Альбиона выдали ордера на арест российского имущества "сомнительного происхождения".

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"Наша цель – обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учёт, и для этого предпринимаются необходимые шаги", – заявил тот самый Уильямсон, который еще в январе 2018 года говорил, что Россия угрожает "тысячам и тысячам" жизней британцев через важную инфраструктуру страны, что Россия "ударит по уязвимым местам подводных поставок газа и электричества".

И если "Кремлевские списки" Трампа пока не привели к ощутимым санкциям против их фигурантов, то в данном случае идет последовательная "охота" на зарубежные активы российской "офшорной аристократии". О дальнейших сценариях развития ситуации рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

- Какова цель давления на элиту?

- А вы считаете, что это давление на элиту? Это не российское имущество, это имущество предположительно коррупционеров, "имущество неясного происхождения", имущество людей, которые предположительно украли деньги у своих стран, и в этом списке не только Россия, там и Пакистан, Нигерия и другие.

- Официально власти Британии связали это с "делом Скрипаля" – почему?

- Это не они связали, а наши информагентства.

- И как следует к этому относиться вне "дела Скрипаля"? Как Вы относитесь?

- В высшей степени положительно. Потому что, если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан. Там главный подозреваемый – господин Шувалов. У меня, как и у англичан, возникает естественный вопрос – откуда деньги на приобретение апартаментов 543 кв.м?

Разговор о том, что это он заработал в 90-е, – ни о чём, потому что в 90-е деньги были другие, и столько заработать, чтобы потом сложить, сохранить, приумножить и ещё вывести в кэш – практически невозможно. Я не знаю ни одного такого примера, когда люди в 90-е смогли заработать такие деньги.

Я, наоборот, знаю массу обратных примеров. Взять крупнейшие банки "семибанкирщины", взять олигархов 90-х – сейчас никого из них нет, остались единицы, причём эти единицы – это такие люди, как Потанин, Прохоров, Дерипаска, владеющие крупными хозяйственными комплексами.

А что касается директора юридической фирмы господина Мамута, то говорить о том, что он мог заработать сумасшедшие миллионы, по крайней мере, смешно. Я помню ту эпоху очень хорошо, и таких гонораров у юристов просто не было при всём моём уважении к юриспруденции и адвокатской практике.

Гораздо более правдоподобно выглядят версии, которые часто высказывались в западной прессе, прежде только, в той же британской, что в 2004 году господин Шувалов якобы смог получить огромную прибыль (порядка $100 млн) на инсайдерской торговле акциями "Газпрома" накануне их либерализации. Это не считается для него коррупцией, тем более тогда и закона о коррупции не было, – это считается чистой случайностью, везением.

Но даже этих денег, которые он получил за эти операции, причём они были оформлены на багамский офшор, явно недостаточно для того, чтобы получить не только недвижимость в Британии или Москве, но и для того, чтобы иметь прочие активы.

- А что у него интересует британцев?

- Например, по разным данным, господин Шувалов якобы был одним из владельцев земель, которые потом были выкуплены государством и перешли к "Сколково". Земли "Заречья" находились в непосредственной близости от его имения, причём там были земли, принадлежавшие не только Шувалову, но и господину Абрамовичу. Государство по завышенным ценам выкупило эти земли и передало их в фонд "Сколково".

Иными словами, у британцев материалов для ареста имущества господина Шувалова, видимо, более чем довольно. При этом совершенно не обязательно арест имущества означает последующую конфискацию, господин Шувалов должен будет объяснить, откуда у чиновника средства для приобретения элитной недвижимости ценой 11 млн фунтов-стерлингов. Во всём мире подобное финансовое поведение высших должностных лиц любого государства расценивается как коррупция вне зависимости от того, откуда деньги. Даже если до этого чиновник был крупным бизнесменом.

И только в России считается, что стремиться к богатству не стыдно, если только ты задумываешься и помнишь о бедных. Вот о бедных господин Шувалов как раз не помнит.

А что касается других активов, то о них мне ничего неизвестно. Я знаю, что британская "Трансперенси" подавала в судебные инстанции материал как раз по шуваловской квартире на 543 кв. м. Вот, не было бы счастья, да несчастье помогло.

С другой стороны, это абсолютно не означает, что Шувалова ждут какие-то организационные, должностные или имиджевые потери в нашей стране. Дело в том, что в России руководство страны знает о его активах, просто в России существует две декларации, когда чиновник занимает высокий пост: одна публичная, для нас, "для быдла"; а вторая – непубличная, служебная, которая подаётся руководителю Администрации президента. И там уже её анализируют. Публично – всё хорошо, доходы соответствуют расходам, а непубличная показывает всё, что есть.

Если его накажут, то за несоответствие как раз в служебной декларации, и это, кстати, признавалось Сергеем Ивановым лично, когда он говорил, что подаются две декларации. То есть это не моя придумка.

- То есть действия Британии не помогут нам очиститься от чиновников-компрадоров?

- Нет. Они и не направлены на то, чтобы помогать кому бы то ни было, они направлены на то, чтобы очистить британскую финансовую поляну от иностранного жулья, иностранных коррупционеров. Потому что Британия, которая долгое время позиционировала себя как страна, приветствующая инвестиции, сегодня заняла противоположную позицию и считает, что предыдущие практики, когда она не обращала внимание на источники происхождения денег, себя исчерпали – теперь Британия должна стать одним из образцов финансовой чистоты.

Это продолжение американской идеи, чего, кстати, не было в предыдущие годы, и о чём задумываются в Европе только с пинка как раз британцев и американцев.

- В России не будет подниматься вопрос о чистоте происхождения капиалов?

- Что касается нас, то пока у власти такие, как господин Тулеев, ничего не изменится. Когда пойдёт курс на обновление, а обновление – это не только люди, но и изменение менталитета элиты, тогда будут какие-то изменения.

Сегодня это считается (не для нас, а для них) нормой так же, как, например, богатые жёны, как пользование частными самолётами крупных бизнесменов. Ну, подумаешь, прилетел Дворкович или Воскресенский самолётом в Лейпциг – ничего страшного, попутчик. А во всём мире это расценивается как вопиющая коррупция.

Не зря же многие европейские лидеры постят фотографии, где они летят не в "бизнесе", а в "экономе". Один из последних сюжетов – это австрийский канцлер Курц.

- Насколько много наших чиновников, которые имеют имущество "сомнительного происхождения" там, и почему у нас в СМИ используют формулировку "в связи с делом Скрипаля"?

- Практически каждый представитель и высшей федеральной элиты, и региональной элиты имеет подобные активы за границей. У нас практически каждый представитель элиты научной, образовательной, культурной точно так же предпочитает иметь какую-нибудь квартирку если не в Лондоне, то где-нибудь на Лазурном берегу или хотя бы в Карловых Варах. Карловы Вары – это "русский город". Главное, что он в стране НАТО и ЕС, но там все объявления по-русски, и висят российские флаги на домах.

А почему привязываются к "делу Скрипаля" – бесспорно. Я усматриваю одну из версий: что несмотря на то, что за либералов проголосовало в совокупности столько, сколько проголосовало, в мире присутствует монополия либералов на подачу информации.

Возьми любого завзятого либерала – найдёшь какие-то задекларированные активы, естественно, за исключением отдельных бессребреников. Все, кто при деле, при должностях и финансовых потоках, но кто позиционирует себя либералом, все живут очень хорошо, при этом значительную часть своих доходов они не афишируют. И в основном практически все медиа, которые являются сегодня ньюсмейкерами, находятся в руках либералов и, естественно, рука руку моет.

Поэтому очень удобно приплести, привязать наезд на коррупционную недвижимость того же Шувалова в Лондоне (а там, повторюсь, речь идёт о его единственной квартире) к тому, что это наезд за "дело Скрипаля", мол, "наших бьют".

Хотя привязывать одно к другому как минимум некорректно, потому что "дело Скрипаля" идёт по своему сценарию, а расследование коррупционеров – по своему, это совершенно два не связанных между собой процесса.

Больше того, когда Скрипаль был жив и гулял по Солсбери с дочерью, в Британии уже приняли и ввели в действие закон "о сомнительных капиталах", то есть это случилось гораздо раньше, чем произошла трагедия со Скрипалём. И тем не менее, сейчас это привязывается одно к другому, хотя связи абсолютно никакой.