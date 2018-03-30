Гендиректора предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где на выходных произошел пожар, унесший жизни десятков людей, Юлию Богданову задержали. Также задержана локальный начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, "неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".

"Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - добавили в российском ведомстве.

Уже проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время, отметили в СК РФ, ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело о пожаре в Кемерово - в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, в действиях которой усматриваются признаки преступления по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, и следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.

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