|77-летняя американка поразила своими танцами
|30.03.2018 10:05
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Американская танцовщица Сюзель Пул продолжает заниматься балетом и учить в танцевальной академии.
70 лет в балете: мир поразила уникальная танцовщица, информирует svodka.net.
Несмотря на свой возраст, женщина продолжает заниматься бальными танцами и даже не думает завершать карьеру. Об этом передает Daily Mail.
Сюзель не только продолжает заниматься балетом, но и преподает в танцевальной академии.
Отметим, что Пул начала заниматься балетом в семилетнем возрасте, а к десяти годам во всю блистала на сцене. Таким образом, она занимается танцами уже 70 лет. У балерины громадный опыт, но она совершенствуется практически каждый день.
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У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику», – заявила американка.
Сюзель дает небольшие концерты в домах престарелых и общается там с людьми, которые часто моложе нее. Пул стремится убедить их в том, что начать заниматься балетом никогда не поздно.
«Танцы – лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств», – призналась балерина.
К слову, Сюзель утверждает, что не была одаренным ребенком. Ей просто, по словам танцовщицы, в свое время повезло с наставниками. Девочки, с которыми занимается Пул, говорят, что она невероятно вдохновляет: дети тоже хотят плясать столько, сколько смогут.
«Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты действительно любишь», — главный урок балерины.
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