В городе Севастополь (оккупированный Россией Крым) граффити на стене дома по адресу Героев Севастополя 46, на котором был изображен российский президент посреди колосящегося поля, закрашено.

Об этом сообщает российское издание "Примечания", передает со ссылкой на .

Данное граффити было нарисовано в 2014 году сразу после оккупации Крыма Россией. Оно получило известно не только потому, что стало было первым масштабным изображением Путина на полуострове, но и потому, что его руки попадали четко на кондиционеры.

Закрасили граффити по причине проведения капитального ремонта этого дома. Ремонтные работы фасада начались в середине февраля, "зависли", поскольку убрать рисунок с Путиным не решались. Было решено подождать до проведения президентских выборов и закрасить граффити уже после 18 марта.

Авторы рисунка - организация "Сеть" - уже заявили, что нарисуют Путина снова. Однако не все жители приветствуют новый рисунок, поскольку "граффитисты рисуют президента некрасиво, он не похож на нашего Владимира Владимировича".

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