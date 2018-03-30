Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

"На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополь" , - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, опытно, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковка, Каменки, Марьинки и Верхнеторецком, а с БМП - Гнутово, Талаковка и Пищевика.

Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по позициям ВСУ у Широкино, Шахты Бутовка и Павлополь, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления украинских военных близко Артемов, а из крупнокалиберных пулеметов - близко от населенного пункта Луганское.