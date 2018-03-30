|"Пасхальное перемирие": 57 обстрелов, трое военных пострадавших
|30.03.2018 10:07
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Боевики продолжают нарушать режим прекращения огняЗа прошедшие сутки, 29 марта, боевики 57 раз нарушили перемирие - пострадали трое военных.
Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
"На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополь" , - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, опытно, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.
Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковка, Каменки, Марьинки и Верхнеторецком, а с БМП - Гнутово, Талаковка и Пищевика.
Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по позициям ВСУ у Широкино, Шахты Бутовка и Павлополь, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления украинских военных близко Артемов, а из крупнокалиберных пулеметов - близко от населенного пункта Луганское.
Напомним, в Конотопе с 28 по 30 марта объявлен дни траура для памяти конотопца, яки и погиб в зоне проведения мероприятий национальной безопасности.