В ночь на пятницу, 30 марта, в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, сообщает Информатор .

По полученным данным, случай произошел во дворе дома на улице Якуба Коласа. Около 04:00 пожарным поступил вызов о возгорании автомобиля, однако на момент прибытия спасателей на место происшествия огонь ликвидировали. Специалисты считают, что это был поджог, поскольку Range Rover полностью облит горючей смесью.

По словам супруги владельца авто, она не спала и увидела, что машина горит. Мужчина выбежал гасить автомобиль - он залил его водой и засыпал снегом. В этот момент произошел взрыв, в результате которого владельцу авто посекло ноги осколками, его доставили в больницу.

Стоит отметить, что рядом с местом пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты. По словам пострадавших, они собирались продать автомабиль и сняли его с регистрации. В натсоящее время правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.

Как сообщал svodka.net.uа, в четверг вечером, 29 марта, в Харькове на выходе из ресторана из автоматов расстреляли группу людей .

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