|Переиграли: пропагандистский Russia Today прекращает вещание в Вашингтоне
|30.03.2018 10:11
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Российский пропагандистский телеканал Russia Today 1 апреля прекратит свое вещание в Вашингтоне. Об этом 29 марта сообщил телеканал новостей «112-Украина» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за 182 млн долл. Следовательно, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала произошедшее со статусом иностранного агента.
«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто горячо и искренне убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», – приводят ее комментарий на сайте телеканала.
Напомним: Russia Today объединяет четыре круглосуточных информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках.
В ноябре 2017 года министерство юстиции США заставило RT America зарегистрироваться как иностранный агент в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как пропаганду иностранного правительства.