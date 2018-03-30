Погибший в результате стрельбы в Харькове был гражданином Азербайджана и занимался торговлей на рынке "Барабашово". Об этом сообщили в полиции.

Также в полиции добавили, что ранение получил гражданин Грузии.

Нападающих вероятно было четверо, но стреляли только двое. Стреляли предположительно из автоматов Калашникова, один из которых нападавшие бросили во время бегства с места происшествия. Также нападающие бросили патроны, балаклаву и руковицы.

Напомним, неизвестные расстреляли группу мужчин, которые поздно вечером вышли из ресторана. Один из пострадавших скончался от полученного пулевого ранения в голову. Еще один получил ранение в бедро.

Также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись. По городу была безотлагательно введена полицейская операция "Сирена", - рассказали в полиции

Факт события внесен в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.

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