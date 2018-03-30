Дисциплинарный комитет УЕФА может открыть дисциплинарное дело

УЕФА принял к рассмотрению жалобу Федерации футбола Украины на появление флага так называемой «ДНР» на трибуне болельщиков «Ромы» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шахтером», информирует svodka.net.

По информации «Футбол 24», ФФУ получила ответ на свой требование. Жалобу передали дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и возбуждения производства до 5 апреля. Если его вывод будет положительным, тогда Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому факту или добавит материалы к уже существующему делу по матчу «Рома» — «Шахтер».

Стоит отметить, что изначально УЕФА не стал открывать дело касательно флага террористической организации «ДНР» в секторе болельщиков «Ромы». Разбирательство УЕФА касалось лишь пиротехники на трибунах, а также затяжки времени со стороны болбоя.

Читайте: УЕФА назвал лучших футболистов 2017 года

Сводка.нет - Новости Украины и Мира