|Флаг "ДНР" на матче "Шахтера" в Европе привлек внимание УЕФА (ВИДЕО)
|30.03.2018 10:13
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Дисциплинарный комитет УЕФА может открыть дисциплинарное дело
УЕФА принял к рассмотрению жалобу Федерации футбола Украины на появление флага так называемой «ДНР» на трибуне болельщиков «Ромы» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шахтером», информирует svodka.net.
По информации «Футбол 24», ФФУ получила ответ на свой требование. Жалобу передали дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и возбуждения производства до 5 апреля. Если его вывод будет положительным, тогда Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому факту или добавит материалы к уже существующему делу по матчу «Рома» — «Шахтер».
Стоит отметить, что изначально УЕФА не стал открывать дело касательно флага террористической организации «ДНР» в секторе болельщиков «Ромы». Разбирательство УЕФА касалось лишь пиротехники на трибунах, а также затяжки времени со стороны болбоя.
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