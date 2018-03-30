Скоростную 4G-связь запустили украинские операторы Lifecell и "Vodafone Украина". В Украине запустили связь четвертого поколения Фото: pixabay.com На сайте Lifecell сообщается, что оператор первым запустил скоростную связь в наибольшем количестве областных центров Украины.На опубликованной карте указано, что новое покрытие есть в Кривом Роге, Северодонецке, Краматорске, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове. Скриншот: lifecell.ua "Сейчас в трети городов, в частности, в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске, lifecell – единственный оператор, который начал предоставлять услуги связи четвертого поколения", – отметили в пресс-службе оператораНа Fаcebook-странице "Vodafone Украина" отмечается, что 4G-связь запустили в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. https://www.facebook.com/VFUkraine/posts/1860800667284973 В июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о внедрении 4G. Согласно документу, связь 4G должна была заработать в Украине в 2017 году.4 июля 2017 года Кабмин дал старт внедрению связи 4G в Украине. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что в Украине есть пять диапазонов, в которых может быть внедрен 4G.9 августа Кабинет Министров утвердил проведение конкурса на получение лицензий на запуск в Украине 4G.31 января украинские мобильные операторы "Vodafone Украина", Lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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