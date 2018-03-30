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Украина за нарушение порядка посещения Крыма открыла дела на 186 иностранцев
30.03.2018 10:15
Украина за нарушение порядка посещения Крыма открыла дела на 186 иностранцев
Иностранцам, которые незаконно посещали аннексований полуостров, грозит до восьми лет тюрьмы
Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные производства против 186 иностранцев за нарушение порядка посещения аннексированного полуострова.
Украина за нарушение порядка посещения Крыма открыла дела на 186 иностранцев Фото: из свободных источников

В соответствии со статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины, указанным лицам грозит до восьми лет тюрьмы, - сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что в число 186-ти не входящих иностранцы, которые принимали участие в "так называемых референдуме и выборах, поскольку это отдельное уголовное производство".

Граждане других государств имеют право въезда-выезда на территорию Крыма через контрольные пункты, расположенные на территории материковой части Украины, предварительно получив на это дозволение от украинских госорганов, напомнили в прокуратуре.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украины и полуостровом образовался формально административный, но действительно - настоящий "граница". На нем работает три украинские контрольные пункты въезда / выезда: "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

В июня 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок посещения оккупированного полуострова. Позже к нему вносили изменения.

По сообщениям  российских СМИ , 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в "Днях российско-немецкой детской народной дипломатии". В состав группы входят 17 человек, немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой".

Напомним, что ранее немецкие депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны 3 февраля незаконно  посетили аннексирован Россией Крым .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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