Иностранцам, которые незаконно посещали аннексований полуостров, грозит до восьми лет тюрьмы

В соответствии со статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины, указанным лицам грозит до восьми лет тюрьмы, - сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что в число 186-ти не входящих иностранцы, которые принимали участие в "так называемых референдуме и выборах, поскольку это отдельное уголовное производство".

Граждане других государств имеют право въезда-выезда на территорию Крыма через контрольные пункты, расположенные на территории материковой части Украины, предварительно получив на это дозволение от украинских госорганов, напомнили в прокуратуре.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украины и полуостровом образовался формально административный, но действительно - настоящий "граница". На нем работает три украинские контрольные пункты въезда / выезда: "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

В июня 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок посещения оккупированного полуострова. Позже к нему вносили изменения.

По сообщениям российских СМИ , 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в "Днях российско-немецкой детской народной дипломатии". В состав группы входят 17 человек, немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой".