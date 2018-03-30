Количества жалоб на услуги связи в 2017г возросло вдвое

На рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в 2017 году поступило 10,65 тыс. обращений граждан и организаций с жалобами, что в 2,2 раза выше по сравнению с 2016 годом.

Согласно отчету НКРСИ о качестве услуг мобильной и фиксированной связи, а также предоставления доступа к интернет за прошлый год, из общего количества жалоб значительную часть составляют обращения относительно предоставления услуг фиксированной телефонной связи – 5,482 тыс. (51,4%). Большинство из них – на длительное отсутствие и некачественное предоставление телефонной связи, несогласие с размером выставленных счетов и услуг справочной службы.

Обращения по вопросам предоставления услуг мобильной связи в общем количестве обращений составили 24,2% (2,579 тыс.). В них затрагивались вопросы о несогласии со снятием средств с лицевого счета, отсутствии доступа (покрытия), организации предоставления услуг, смене тарифного плана, некачественном предоставления услуг.

В то же время анализ полученных НКРСИ данных показал соблюдение всеми (100%) операторами мобильной связи установленных уровней качества, утвержденных приказом Минтранссвязи №147 от 19 марта 2010 года.

Так, процент соединений, соответствующих нормам качества передачи голосовой информации при норме не менее 70%, составил: "Vodafone Украина" - 95,08%, "Киевстар" - 88,45%, lifecell - 86,56%, "ТриМоб" - 87,79%, "Интертелеком" - 94,01%, PEOPLEnet - 79,24%.

В тройке лидеров по количеству жалоб на некорректность выставленных счетов за полученные услуги - "ТриМоб" - 0,0267%, "Киевстар" - 0,02%, lifecell - 0,0024%.

По данным НКРСИ, 11 операторов телекоммуникаций фиксированной телефонной связи (7% от количества поданных отчетов) отметили отдельные показатели качества, уровни которых ниже предельных норм, установленных приказом Минтранссвязи №91 от 22 февраля 2010 года. Четыре оператора, предоставляющие услуги доступа к интернет (0,5% от количества поданных отчетов) отметили отдельные показатели качества, уровни которых ниже предельных норм, установленных приказом администрации Госспецсвязи №803 от 28 декабря 2012 года.

При этом НКРСИ констатирует увеличение поданных и опубликованных отчетов о качестве телекоммуникационных услуг за 2017 год, отмечая: такая тенденция свидетельствует о том, что вопросы всестороннего информирования потребителей о качестве услуг становится важным фактором процесса усиления конкуренции на рынке телекоммуникаций Украины и важным инструментом развития телекоммуникационных услуг.