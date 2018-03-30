|В Автосалоне в Нью-Йорке выбран «Всемирный автомобиль года»
|30.03.2018 10:21
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Второе поколение кроссовера Volvo XC60 завоевало звание «Автомобиль года» в Японии, в США, а теперь еще и во всемирном масштабе.
В Нью-Йорке стартовал один из старейших в мире международный автосалон.
Акцент нынешнего года сделан на североамериканский рынок, однако здесь показывают и мировые новинки — как концепт-кары, так и серийные машины, чье появление в продаже можно ожидать в ближайшее время, информирует svodka.net.
Кроме громких премьер на Международном нью-йоркском автосалоне выбрали победителя престижного конкурса Всемирный автомобиль года.
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Не припомним, чтобы какая-либо другая модель собирала столько громких титулов за короткое время.
Второе поколение кроссовера Volvo XC60 завоевало звание «Автомобиль года» в Японии, в США, а теперь еще и во всемирном масштабе! А уже если вспомнить, что в начале месяца Volvo XC40 стал европейским «Автомобилем года», то получится полный и безоговорочный триумф одной марки.
В борьбе за победу в главной номинации кроссовер Volvo XC60 обошел два других вседорожника – Mazda CX-5 и Range Rover Velar.
Отметим, что шведский бренд добился этой награды впервые в своей истории.
Помимо основной категории, награды были вручены в номинациях «Лучший городской автомобиль» (Volkswagen Polo), «Лучший премиальный автомобиль» (Audi A8), «Лучший “зеленый” автомобиль» (Nissan Leaf), «Лучший спортивный автомобиль» (BMW M5) и «Лучший дизайн» (Range Rover Velar).
30 марта автошоу будет открыт для широкой публики. На этот раз посетителям покажут более тысячи экспонатов.
Ожидается, что выставку посетят около миллиона посетителей.