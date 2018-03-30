332 депутата Госдумы из 450 решили не голосовать

Иван Зуев

Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это стало попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент от нее отказался. Депутат от КПРФ Вера Ганзя рассказала в интервью , что в профильном комитете Думы с проектом "согласны, но не поддерживают", а в "Единой России" и вовсе говорили о свободе как главном завоевании Ельцина.

Вопрос: Как так вышло, что Госдума отказалась осудить действия Ельцина и Горбачева? Неужели большинство было против?

Вера Ганзя: КПРФ этот проект поддержала. 40 человек проголосовали "за". В нашей фракции 42 человека, но двое отсутствовали, а у нас каждый голосует за себя сам. У меня есть информация и по другим фракциям. Всего "за" проголосовал 81 депутат из 87 принимавших участие в голосовании. У "Единой России" "за" проголосовал один человек, против пятеро, один воздержался, а 332 не голосовали вообще. У них только во фракции 339 человек. Интересная позиция у "Справедливой России", "за" постановление проголосовали четверо, а остальные 19 человек не голосовали. ЛДПР – 40 человек, но присутствовали 35 депутатов, все они проголосовали "за". В целом 81 человек был "за", следовательно постановление принято не было.

Вопрос: Но без "Единой России" провести это постановление все равно не было шансов?

Вера Ганзя: Конечно. Но мы смогли задать вопросы, которые касались исторического периода, о котором говорится в постановлении. Владимиру Вольфовичу, например, задали вопрос, почему он и часть ЛДПР не голосовали в свое время за импичмент Ельцину. Он сказал, что они тогда спасали страну и парламент, который был бы расформирован в этом случае. Мне это объяснение не показалось аргументированным.

Вопрос: Как-то же этот закон не "зарезали" на этапе комитета, пропустили, а голосовать за него не стали при этом?

Вера Ганзя: Каждый депутат имеет право выходить с законодательной инициативой, в том числе и от фракции, и эта инициатива в обязательном порядке должна быть рассмотрена. Все законопроекты, которые вносились в Государственную думу, и все проекты постановлений, которые вносили таким образом, всегда рассматривались обязательно. Понятно, что не поддержали этот проект.

Кстати, много говорили о "Ельцин-центре". Было много очень острых, резких и даже обидных, я бы сказала, вопросов. В таких моментах, я считаю, нельзя раздваиваться, надо либо иметь позицию, либо не иметь. КПРФ поддержала этот проект, потому что считает, что деятельность Ельцина и Горбачева – это не столько предательство интересов Коммунистической партии, а предательство национальных интересов всей страны.

Вопрос: Насчет позиции раздвоенной. РИА "Новости" цитировало у себя заключение профильного комитета по поводу этого проекта, где сказано, что комитет разделяет чувство сожаления авторов проекта, но поддержать проект не может. Это как?

Вера Ганзя: Да-да. Этот проект рассматривал комитет по регламенту Государственной думы, и было много вопросов к Ольге Савастьяновой (глава комитета Госдумы по регламенту, – прим. ), которая и представляла заключение комитета на этот проект. Эмоционально, непременно, согласились с тоном проекта, но перевели этот проект в некую правовую форму, сказав, что сегодня мы не можем давать правовую оценку постановлению.

Вопрос: "Согласны, но не поддерживаем". Так бывает?

Вера Ганзя: На двух стульях попытался усидеть сегодня комитет по регламенту. У нас такое бывает часто, что правильные и очевидные вещи фракцией "Единой России" отрицаются, а объяснения, которые предоставляются на обсуждении, как правило, не удовлетворяют ни правовым нормам, ни элементарной логике.

Вопрос: Может быть, все же само постановление было составлено небрежно, с ошибками?

Вера Ганзя: Вы знаете, речь в постановлении шла об осуждении действий, которые предпринимали Горбачев и Ельцин, следовательно мы не можем говорить о правовой оценке, Савастьянова тут права. Но постановление предлагало просто подвести итог и дать какую-то оценку действий этих лиц. Фракция "Единая Россия" часто так себя ведет. Говорят, что в душе они за, но нужно, мол, доработать. Так отправляются на полку хорошие и актуальные законопроекты и подобные постановления, хотя конкретно это постановление ничего не решало в принципе.

Вопрос: Как раз хотелось бы спросить, в чем была практическая суть этого постановления?

Вера Ганзя: Я не вижу никакой практической пользы. Очередной ход, рассчитанный на массы избирателей, которые сегодня проклинают и Горбачева, и Ельцина. ЛДПР – партия, которая четко держит руку на пульсе, следовательно они и выходят с подобными предложениями.

Если бы этот проект был принят, это просто значило бы, что 7-созыв Госдумы признает действия Ельцина и Горбачева неправомерными и предательскими. Было бы признано, что те, кто управлял тогда страной, принесли гораздо больше вреда, чем пользы. Хотя представители "Единой России" говорили обратное. Главное завоевание Ельцина, как они утверждали, это то, что он дал нам свободу. Какую свободу он нам дал? Свободу коррупции, безнаказанности, утечки капитала? Но практической пользы тут нет, конечно.

Вопрос: Может быть, в итоге через несколько шагов это привело бы к суду над Горбачевым, например?

Вера Ганзя: Ничего подобного. Просто еще была бы одна, не первая, кстати, попытка (принять подобное постановление, – прим. ). С таким проектом несколько раз уже выходила и КПРФ.

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