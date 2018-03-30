Многие украинцы при купле-продаже своих квартир обращаются к риелторам как к помощникам, пишет со ссылкой на .

Но бывает, что их помощь может оказаться медвежьей услугой: человек лишается квартиры, покупает жилье с плохой «биографией» и т.д.

Классическая схема мошенничества — риелтор уговаривает клиента-продавца оформить генеральную доверенность на свое имя. Аргументирует тем, что это ускорит процесс оформления документации. Для пущей убедительности он может даже подписать договор с обязательствами аннулировать эту доверенность к моменту купли-продажи. Вы подписываете доверенность, а он продает квартиру за несколько дней до официальной продажи. Ничего потом доказать вы не сможете: сами подписали.

Во избежание судебных процессов мошенники выбирают людей малообеспеченных, зависимых от наркотиков или алкоголя, пожилых. В последнем случае — часто играют на доверии. Например, чтобы убедить 70-летнюю старушку и психологически заставить подписать генеральную доверенность, «черный маклер» напечатал псевдо-газету с нужными для себя ценами на квартиры по и собственным интервью, как преуспевающего специалиста. Естественно, женщина поверила напечатанному (особенность психологии поколения советского периода) и потеряла квартиру.

Часто обманывают при оформлении задатка на квартиру. Например, «забывают» сказать, что договор по первоначальному взносу, должен оформляться точно так же, как и основной договор купли-продажи. То есть заверяться нотариусом. Если договор не оформлен нотариально и сделка сорвалась, никто вам деньги не вернет (если все сделано правильно, то хозяева должны вернуть несостоявшемуся покупателю двойную сумму задатка).

Также обратите внимание на сумму задатка. Если она маленькая, $1—3 тыс., скорее только, эту квартиру продадут не вам. С минивзносами вы становитесь «запасным аэродромом» на случай, если сорвется сделка с основным покупателем. Наши эксперты рекомендуют вносить крупный аванс — от $10тыс. Тогда, если договор будет оформлен нотариально, продавцу будет невыгодно разрывать сделку, ведь придется отдать $ 20 тыс.

У какого нотариуса оформлять договор задатка или сделку купли-продажи — государственного или частного — значения не имеет. Главное — проверить, действительно ли это нотариус. Известны случаи, когда клиентов привозили к людям, которые сидели в подставных офисах, с фиктивными секретаршами, живой очередью людей разного возраста и т. д. Соответственно, никакой силы документы, заверенные в такой конторе, не имеют.

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