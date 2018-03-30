Раньше это касалось людей, которые уехали из территорий, контролируемых террористическими организациями

Госдеп хочет выдвинуть этот вопрос на общественное обсуждение и заявил, что это решение повлияет на около 15000000 иностранцев, подавших подадут документы на визу в 2018 году, - сообщает Associated Press.

Ранее данные о соцсети, почту и телефонные номера спрашивали только в тех заявителей, которым назначили дополнительную проверку при выдаче виз. Это касалось, в частности, людей, которые уехали из территорий, контролируемых террористическими организациями. Дополнительные проверки в год назначали около 65 тысячам заявителей.

Новые правила, если их введут, будут касаться как иммиграционных так и неиммиграционных виз.

Напомним, что летом 2017 года в США ужесточили правила выдачи виз. Тогда добавили возможность испытывать у заявителей данные соцсетей за последние 5 лет. В Госдепе объясняли, что жесткое опрос будет касаться тех, кто будет вызывать подозрения или представлять угрозу для национальной безопасности.

Напомним, что п резидент США Дональд Трамп заявил о намерении начать работу над отменой "лотереи разнообразия" (Diversity VISA) для получения вида на жительство. Также Трамп распорядился усилить программу отбора иностранцев при въезде в страну .

Причиной стало то, что в Нью-Йорке неизвестный умышленно наехал на арендованной грузовике на людей у Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттен и. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках.

В результате теракта погибли восемь человек и серьезно ранены 11. Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как Сайфулла Хабибуллайовича Саипова, 29-летнего мужчину из Тампы, штат Флорида. Он приехал в США в 2010 году из Узбекистана.