Российская Федерация выдворит из страны аналогичное количество американских дипломатов в ответ на действия США. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он отметил, что Москва намерена выслать 60 американских дипломатов.

"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - подчеркнул Лавров.

Стоит отметить, что в Белом доме уже отреагировали на данное решение российских властей и навали его ожидаемым.

"Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

Также в заявлении утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы: "США разберутся с этим"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира