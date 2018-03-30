Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Боевики уже дважды нарушили действующее с начала сегодняшних суток «пасхальное» перемирие. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский, информирует svodka.net.

«С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня с полуночи. На донецком направлении из стрелкового оружия враг обстрелял наши позиции близко Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали», – отметил Сушинский.

Ранее в ОБСЕ отметили важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также принятии мер в случае нарушения договоренностей. В организации подчеркнули важность воздержания от наступательных операций и разведывательной деятельности, неприменения, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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