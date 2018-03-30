Жителя Кемерово Игоря Вострикова ожидает в России карьерный рост, как это было после плена с внефракционным нардепом Надеждой Савченко в Украине, считает журналист Матвей Ганапольский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ганапольский: Я бы слова промолвить не мог, я выл бы и бился головой о стенку Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Это такой российский Надежда Савченко. Только он был не в плену... Он пережил страшнейшую трагедию и при этом остался в оси координат: Путин – наш президент; Аман Тулеев – ни в чем не виноват, я с ним разговаривал; а у нас тут хотели устроить Майдан", – рассказал журналист.Ганапольский отметил, что Востриков остался в правильной оси координат."Думаю, власть его начнет поднимать и продвигать, потому что он дает пресс-конференции... Я не говорю, что с ним была проведена какая-то работа, ни в коем случае. Нет... Я не смею предположить, что он говорит навязанные тексты. Я бы слова промолвить не мог, я выл бы и бился головой о стенку. Он сохраняет самообладание, он герой. Герои нужны сейчас России. Я предполагаю, что у этого человека есть будущее, и не надо говорить, какое. При этом без его участия, абсолютно", – подчеркнул он.Журналист добавил, что Востриков дал российским федеральным каналам "правильное интервью в правильное время". https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1907222309312500/ Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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