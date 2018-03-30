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Ганапольский о потерявшем семью при пожаре в Кемерово Вострикове: Это такой российский Надежда Савченко
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30.03.2018 10:29
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Жителя Кемерово Игоря Вострикова ожидает в России карьерный рост,
как это было после плена с внефракционным нардепом Надеждой
Савченко в Украине, считает журналист Матвей Ганапольский. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Ганапольский: Я
бы слова промолвить не мог, я выл бы и бился головой о стенку Фото:
Сергей Крылатов / Gordonua.com "Это такой российский Надежда
Савченко. Только он был не в плену... Он пережил страшнейшую
трагедию и при этом остался в оси координат: Путин – наш
президент; Аман Тулеев – ни в чем не виноват, я с ним
разговаривал; а у нас тут хотели устроить Майдан", – рассказал
журналист.Ганапольский отметил, что Востриков остался в правильной
оси координат."Думаю, власть его начнет поднимать и продвигать,
потому что он дает пресс-конференции... Я не говорю, что с ним была
проведена какая-то работа, ни в коем случае. Нет... Я не смею
предположить, что он говорит навязанные тексты. Я бы слова
промолвить не мог, я выл бы и бился головой о стенку. Он сохраняет
самообладание, он герой. Герои нужны сейчас России. Я предполагаю,
что у этого человека есть будущее, и не надо говорить, какое. При
этом без его участия, абсолютно", – подчеркнул он.Журналист
добавил, что Востриков дал российским федеральным каналам
"правильное интервью в правильное время".
https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1907222309312500/
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ
сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил
потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в
попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил
Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы
что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал,
что неизвестные взломали его телефон, а также страницу
погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали
интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против
администрации города и президента России Владимира Путина.
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