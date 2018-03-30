Президент США Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее у России.

Об этом сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я выиграю», — сказал Трамп.

При этом президент США выразил надежду, что слова Путина о новом оружии были лишь предвыборной риторикой.

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Как отметил один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США — ред.) из себя».

В свою очередь советники Трампа по нацбезопасности сообщили, что во время телефонного разговора Трамп предлагал Путину личную встречу. Однако, они отметили, что Трамп «предлагает встречу практически во время всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную рутину».

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