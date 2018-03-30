|Апрель начнется грозой: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам
|30.03.2018 10:31
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Синоптики рассказали, что в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой, сообщает УНН.
По данным Укргидрометцентра, согласно прогнозу синоптиков, слабый дождь с грозой 1 апреля пройдет в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Стоит отметить, что на западе Украины ожидается дождь, а в восточных областях - переменная облачность.
По Украине температура днем будет колебаться в пределах 9-19 градусов с отметкой "плюс", ночью - 2-9 градусов тепла.
Как сообщал svodka.net ранее, жители города Омск Российской Федерации обнародовали в сети снимки, на которых запечатлели снег грязно-серого цвета в нескольких районах города. Данное явление связано с метеоусловиями, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе.
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