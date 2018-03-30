Синоптики рассказали, что в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой, сообщает УНН .

По данным Укргидрометцентра, согласно прогнозу синоптиков, слабый дождь с грозой 1 апреля пройдет в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Стоит отметить, что на западе Украины ожидается дождь, а в восточных областях - переменная облачность.

По Украине температура днем ​​будет колебаться в пределах 9-19 градусов с отметкой "плюс", ночью - 2-9 градусов тепла.

Как сообщал svodka.net ранее, жители города Омск Российской Федерации обнародовали в сети снимки, на которых запечатлели снег грязно-серого цвета в нескольких районах города . Данное явление связано с метеоусловиями, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира