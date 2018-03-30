Один из лидеров Оппозиционного блока, народный депутат Украины Вадим Новинский заявил о запуске движения “Партия мира”, передает со ссылкой на Facebook политика.

“Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считают: мир наступает тогда, когда каждый солдат — с одной и с другой стороны — переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение "ПАРТИЯ МИРА". Оно объединит разные группы, организации, отдельных граждан”, - сообщил Новинский.

Политик уверен, что на стороне “партии мира” поддержка всех сознательных, неодурманенных пропагандой ненависти граждан.

“МИР, РАБОТА, ЗАБОТА о нуждающихся — вот простые требования любого человека. Основа основ, то, чего он ждёт от политиков и государства. Не надуманные ориентиры, не напыщенные лозунги и призывы, не „ура-патриотическая“ риторика. На этих принципах будет построено наше движение”, - отмечает он.

В понимании Новинского только будущее может объединить наше общество. Будущее, в котором будет мир, и это не только жизнь без деления на “своих” и “врагов”.

“Это и мир между различными конфессиями, людьми, разговаривающими на разных языках, с разным пониманием истории и разным видением пантеона героев. Я верю, что наша инициатива найдет ответ в сердцах миллионов. Верю, что мир станет реальностью, а "ПАРТИЯ МИРА" поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет”, - подытожил он.

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