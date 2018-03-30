|Наталка Карпа продемонструвала чималі сідниці у новому кліпі (ВІДЕО)
|30.03.2018 10:37
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Відома співачка Наталка Карпа напередодні приємно вразила шанувальників, опублікувавши у мережі запальну композицію та кліп "@Хіт".
"Можливо, не зовсім скромна заявка одразу називати пісню хітом, але Всесвіт чує, і правильно озвучений меседж знаходить свою мету", - прокоментувала Наталка.
Саундпродюсером композиції став Андрій Бакун, а ось пісню написав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
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