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Наталка Карпа продемонструвала чималі сідниці у новому кліпі (ВІДЕО)
30.03.2018 10:37
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Відома співачка Наталка Карпа напередодні приємно вразила шанувальників, опублікувавши у мережі запальну композицію та кліп "@Хіт".

"Можливо, не зовсім скромна заявка одразу називати пісню хітом, але Всесвіт чує, і правильно озвучений меседж знаходить свою мету", - прокоментувала Наталка.

Саундпродюсером композиції став Андрій Бакун, а ось пісню написав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.


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