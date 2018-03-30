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После землетрясения в Папуа - Новая Гвинея объявили об угрозе цунами
30.03.2018 10:37
По данным Тихоокеанском центре предупреждения цунами в США, высокие волны ожидают у побережья Папуа – Новой Гвинеи и на Соломоновых островах. В Папуа --- Новая Гвинея произошло сильное землетрясение Фото: ptwc.weather.gov Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а его эпицентр – в 156 км от населенного пункта Кокопо.Цунами ожидаются у побережья Папуа – Новой Гвинеи и на Соломоновых островах.Это уже третье мощное землетрясение в Папуа – Новой Гвинее: 7 марта зафиксировали толчки магнитудой 6,7, 24 марта – мощностью 6,3 балла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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