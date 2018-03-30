По данным Тихоокеанском центре предупреждения цунами в США, высокие
волны ожидают у побережья Папуа – Новой Гвинеи и на Соломоновых
островах. В Папуа --- Новая Гвинея произошло сильное землетрясение
Фото: ptwc.weather.gov Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км,
а его эпицентр – в 156 км от населенного пункта Кокопо.Цунами
ожидаются у побережья Папуа – Новой Гвинеи и на Соломоновых
островах.Это уже третье мощное землетрясение в Папуа – Новой
Гвинее: 7 марта зафиксировали толчки магнитудой 6,7, 24
марта – мощностью 6,3 балла.
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