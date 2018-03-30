|Правила поиска в GOOGLE: о них не знают 96% пользователей
|30.03.2018 10:39
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Пользоваться интернетом умеет, наверное, даже ребенок, а один из самых известных помощников в поиске нужной информации.
И как часто бывает, что, вводя в поисковую систему слово или фразу, мы сталкиваемся с тем, что нам приходится тратить свое драгоценное время на разгребание и отбрасывание лишнего между тысячи ненужных сайтов, пишет со ссылкой на .
Всё дело в том, что существуют определенные правила правильного поиска, о которых пока мало кому известно.
1. Как найти точную фразу или форму слова
Заключите фразу или слово в кавычки, и будет искать веб-страницы, где есть ровно такая фраза (форма слова).
Пример:[«я к вам пишу»]
2. Как найти цитату, в которой пропущено слово
Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а вместо пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата найдется вместе с забытым словом.
Пример:[«ночь улица * аптека»]
3. Как найти любые из нескольких слов
Просто перечислите все подходящие варианты через вертикальный слеш: |. будет искать документы с любым из этих слов.
Пример:
[ананасы | рябчики | шампанское] [дачные участки (рублевское | киевское | минское) шоссе]
4. Как найти слова в пределах одного предложения
Используйте оператор с красивым именем «амперсанд» — &. Если соединить слова амперсандом, найдет документы, где эти слова стоят в одном предложении.
Пример:
[памятник Пушкину & Псков]
5. Как найти документ, содержащий определённое слово
Поставьте перед нужным словом плюс, не отделяя его от слова пробелом. В требование можно включить несколько обязательных слов.
Пример:
[памятник Шолохову +бульвар]
6. Как исключить слово из поиска
Поставьте минус перед словом, которое вы не хотите видеть в ответах. Так можно исключить даже несколько слов:
Пример:
[мумий тролль мультфильм -рок -лагутенко] [схемы вязания спицами -купить]
7. Как искать на определенном сайте
Для этого подойдет оператор site. Он позволяет прямо в запросе указать сайт, на котором нужно искать. Только обязательно поставьте после site двоеточие.
Пример:
[как почистить ковер site:polsov.com]
8. Как искать документы определенного типа
Вам нужен оператор mime. Поставьте в запросе mime, двоеточие и затем тип документа, который вам нужен. Например, pdf или doc.
Пример:
[заявление на загранпаспорт mime:pdf]
9. Как искать на сайтах на определенном языке
С помощью оператора lang. После lang нужно поставить двоеточие и написать, на каком языке вам нужны документы. Если это русский язык, то нужно указать ru, если украинский — ua. Белорусский язык обозначается как be, английский — en, французский — fr.