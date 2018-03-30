Пользоваться интернетом умеет, наверное, даже ребенок, а один из самых известных помощников в поиске нужной информации.

И как часто бывает, что, вводя в поисковую систему слово или фразу, мы сталкиваемся с тем, что нам приходится тратить свое драгоценное время на разгребание и отбрасывание лишнего между тысячи ненужных сайтов, пишет со ссылкой на .

Всё дело в том, что существуют определенные правила правильного поиска, о которых пока мало кому известно.

1. Как найти точную фразу или форму слова

Заключите фразу или слово в кавычки, и будет искать веб-страницы, где есть ровно такая фраза (форма слова).

Пример:[«я к вам пишу»]

2. Как найти цитату, в которой пропущено слово

Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а вместо пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата найдется вместе с забытым словом.

Пример:[«ночь улица * аптека»]

3. Как найти любые из нескольких слов

Просто перечислите все подходящие варианты через вертикальный слеш: |. будет искать документы с любым из этих слов.

Пример:

[ананасы | рябчики | шампанское] [дачные участки (рублевское | киевское | минское) шоссе]

4. Как найти слова в пределах одного предложения

Используйте оператор с красивым именем «амперсанд» — &. Если соединить слова амперсандом, найдет документы, где эти слова стоят в одном предложении.

Пример:

[памятник Пушкину & Псков]

5. Как найти документ, содержащий определённое слово

Поставьте перед нужным словом плюс, не отделяя его от слова пробелом. В требование можно включить несколько обязательных слов.

Пример:

[памятник Шолохову +бульвар]

6. Как исключить слово из поиска

Поставьте минус перед словом, которое вы не хотите видеть в ответах. Так можно исключить даже несколько слов:

Пример:

[мумий тролль мультфильм -рок -лагутенко] [схемы вязания спицами -купить]

7. Как искать на определенном сайте

Для этого подойдет оператор site. Он позволяет прямо в запросе указать сайт, на котором нужно искать. Только обязательно поставьте после site двоеточие.

Пример:

[как почистить ковер site:polsov.com]

8. Как искать документы определенного типа

Вам нужен оператор mime. Поставьте в запросе mime, двоеточие и затем тип документа, который вам нужен. Например, pdf или doc.

Пример:

[заявление на загранпаспорт mime:pdf]

9. Как искать на сайтах на определенном языке

С помощью оператора lang. После lang нужно поставить двоеточие и написать, на каком языке вам нужны документы. Если это русский язык, то нужно указать ru, если украинский — ua. Белорусский язык обозначается как be, английский — en, французский — fr.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира