Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов и злоупотреблении почтовой службой США Президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью компании Amazon.com Inc., обвинив ее в недоплате налогов, притеснении ритейлеров и злоупотреблении почтовыми услугами. "Я высказывал претензии к Amazon задолго до выборов. В отличие от других они платят штатам и местным властям мало налогов или не платят их совсем, используют нашу почтовую систему как своего посыльного (чем наносят США огромные убытки) и вытесняют с рынка многие тысячи ритейлеров ", - написал Д.Трамп в Twitter. Amazon и Почтовая служба США отказались комментировать президентский твит. Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили о готовящей президентской кампании против интернет-ритейлера. Согласно их объяснениям, друзья президента, связанные с розничной торговлей, часто жаловались на то, что Amazon вытесняет их из бизнеса. Акции Amazon подешевели в среду более чем на 4% из-за этих сообщений и еще на 3,8% в начале торгов в четверг. Однако затем пресс-служба Белого дома заявила, что, хотя президент "выразил претензии к Amazon, действий пока не будет", и к концу сессии 29 марта стоимость бумаг Amazon поднялась на 1,1%. Как пишет The Washington Post, Д.Трамп сделал выводы на основе неполной информации. Amazon собирает налог с собственных продаж товаров через свою платформу в 45 штатах. Однако в случае, если продавцом является сторонняя организация, у нее могут быть другие договоренности с властями. В некоторых штатах уже приняты законы, которые обяжут интернет-платформы, включая Amazon, взимать налоги с продажи товаров другими ритейлерами. Amazon публично высказывалась в поддержку таких изменений в законодательстве. Учредитель и глава Amazon Джефф Безос также входит в число собственников The Washington Post. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика amazon сша налогов товаров что Теги: телеком