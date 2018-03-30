В четверг, 29 марта, на портале YouTube трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого запада" набрал более 2 млн просмотров за сутки, сообщает Газета.ру .

По данным источника, в качестве музыкального сопровождения выбрана кавер-версия хита группы Nirvana "Heart-Shaped Box".

Стоит отметить, что премьера нового сезона "Мир Дикого запада" состоится 22 апреля.

Кроме этого, первый сезон "Мира Дикого запада" закончился в декабре 2016 года. В нем сыграли Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Эд Харрис, Энтони Хопкинс, Люк Хемсворт.

Как сообщал svodka.net ранее, члены съемочной группы популярного сериала "Мир Дикого запада" поделились подробностями сюжета второго сезона. Создатели телешоу намерены показать войну между роботами и людьми, в которой одну из ключевых ролей сыграет робот Бернард.

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