Курс Bitcoin 30 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 4%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 30 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7202.95 BTС/USD (-4.15%)

Американская биржа Bitfinex 7208.00 BTС/USD (-4.34%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (7515.19 BTС/USD) упал на 4.15%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 43 248 749 долларов на 6075 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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