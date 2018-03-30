Акции американской компании Under Armour Inc упали после сообщения
о похищении данных пользователей ее приложения MyFitnesPal. Акции
производителя спортивной одежды упали на 3% из-за действий хакеров
Фото: ЕРА Это одна из пяти крупнейших краж данных за всю историю.
Хакеры смогли получить доступ к логинам, паролям и электронным
адресам пользователей приложения для диеты и фитнеса. Однако им не
удалось получить доступ к номерам социального страхования,
водительских прав и информации о банковских картах.В
Under Armor заявили, что работают с фирмами по защите данных и
правоохранительными органами, однако не представили подробностей о
том, как хакеры проникли в их сеть и похитили данные.В сентябре
2016 года в Yahoo заявили о краже 500 млн аккаунтов своих
пользователей. В мае 2016 года Reuters сообщило, что в
России хакеры выставили на продажу сотни миллионов украденных
аккаунтов почтовых сервисов, между которых упоминалось
и Yahoo.
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