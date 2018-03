Акции американской компании Under Armour Inc упали после сообщения о похищении данных пользователей ее приложения MyFitnesPal. Акции производителя спортивной одежды упали на 3% из-за действий хакеров Фото: ЕРА Это одна из пяти крупнейших краж данных за всю историю. Хакеры смогли получить доступ к логинам, паролям и электронным адресам пользователей приложения для диеты и фитнеса. Однако им не удалось получить доступ к номерам социального страхования, водительских прав и информации о банковских картах.В Under Armor заявили, что работают с фирмами по защите данных и правоохранительными органами, однако не представили подробностей о том, как хакеры проникли в их сеть и похитили данные.В сентябре 2016 года в Yahoo заявили о краже 500 млн аккаунтов своих пользователей. В мае 2016 года Reuters сообщило, что в России хакеры выставили на продажу сотни миллионов украденных аккаунтов почтовых сервисов, между которых упоминалось и Yahoo. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



