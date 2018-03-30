На космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат».

«Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета», — говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ «Красная Звезда», передает УНИАН.

Кадры испытаний опубликованы на странице российского оборонного ведомства в YouTube.

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