|Россия похвасталась испытанием баллистической ракеты «Сармат» (видео)
|30.03.2018 10:47
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На космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат».
«Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета», — говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ «Красная Звезда», передает УНИАН.
Кадры испытаний опубликованы на странице российского оборонного ведомства в YouTube.
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