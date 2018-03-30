В начале марта поставку Украине комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов официально одобрил Госдепартамент.

Президент США Дональд Трамп сомневался в решении предоставить Украине новые вооружения, включая антитанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников, информирует svodka.net.

По сведениям издания, предложение о передаче Украине оружия продвигал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он, в частности, провел с президентом встречу по этому вопросу после того, как советники Трампа по национальной безопасности одобрили план поставок Киеву оружия, и затем «продолжал поднимать эту тему с Трампом в течение нескольких месяцев во время обычных совещаний», пишет NBC News.

Когда проект решения о поставках оружия поступил ему на подпись, президент выразил обеспокоенность о том, что он усилит напряженность в отношениях с Россией и приведет к более масштабному конфликту, рассказали источники издания. Трамп также говорил им, что считает Украину «проблемой для Европы», и задавался вопросом о том, почему в ситуацию должны вмешиваться США. Именно Трамп, как рассказали собеседники NBC News, настоял на том, чтобы оружие Украине продали, а не передали бесплатно.

После подписания распоряжения в декабре Трамп в разговоре со своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером жаловался на то, что его решение может увеличить ситуацию в Украине и довести до войны. Макмастер сказал ему, что война в стране уже идет, «а Трамп в ответ заявил, что США в ней не участвуют», пишет NBC News.

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В начале марта поставку Украине комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов официально одобрил Госдепартамент. «Система Javelin поможет Украине обрести долгосрочные оборонительные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности, чтобы выполнить задачи в сфере национальной обороны», — говорилось в сообщении американских властей. В нем отмечалось, что Киеву передадут 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin. Главным подрядчиком по проекту назначили совместное предприятие Raytheon Co и Lockheed Martin.

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