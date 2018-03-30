Антимонопольный комитет Украины не предоставил замечания к проекту лицензионных условий для лотерейных операторов и не завизировал его, хотя и был должен это сделать, отметил кандидат юридических наук, знаток лотерейного рынка Игорь Галицкий. АМКУ затягивает процесс лицензирования операторов лотерей, заявил Галицкий Фото: focus.ua Как отмечается в статье, в мае 2017 года Минфин подготовил и обнародовал проект постановления правительства об утверждении лицензионных условий для лотерейных операторов и направил их заинтересованным органам для замечаний и предложений. Все центральные органы, которые получили проект Лицензионных условий, между них Государственная фискальная служба, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и другие, приняли участие в разработке замечаний и вернули его со своими визами и предложениями. АМКУ не предоставил замечания к проекту Ллицензионных условий и не завизировал его, хотя и был должен это сделать. Вместо этого Антимонопольный комитет начал долгосрочное исследование лотерейного рынка."На основании исследования рынка 22 февраля 2018 года Антимонопольный комитет принял отчет, которым действительно выразил такие замечания, которые и невозможно, и нецелесообразно учитывать. Поскольку некоторые просто не соответствуют законодательству или дублируют уже существующие, действующие положения", – отметил знаток.По словам Галицкого, замечания АМКУ, изложенные в отчете, можно разделить на три группы: а) замечание, которые уже отражены в проекте Лицензионных условий; б) замечания, которые являются копированием или искажением норм действующего закона "О государственных лотереях в Украине" и других законов; в) замечания, которые содержат законодательные предложения, и требуют внесения изменений в целый ряд законов Украины."Часть рекомендаций АМКУ вообще невозможно выполнить правительству хотя бы потому, что они касаются норм закона, и не могут быть реализованы никаким иным образом, чем через принятия изменений в законодательство Верховной Радой. Впрочем, несмотря на множество идей, где и что можно усовершенствовать на лотерейном рынке, Антимонопольный комитет так и не предоставил официального ответа с замечаниями к проекту постановления Кабмина в порядке, определенном регламентом Кабинета министров, проигнорировав уже повторное обращение Минфина по этому поводу", – подчеркнул он.Таким образом, по мнению эксперта, вместо содействия урегулированию лотерейного рынка и предоставления конструктивных замечаний, своими действиями АМКУ действительно заблокировал утверждение проекта Лицензионных условий и долгожданного получения лицензий лотерейными операторами. Такие действия влияют на фактическое выполнение госбюджета на 2018 год, которым предусмотрены поступления от платы за лицензию в размере до 352 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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