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Эксперт: АМКУ сознательно затягивает процесс выдачи лотерейных лицензий
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30.03.2018 10:53
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Антимонопольный комитет Украины не предоставил замечания к проекту
лицензионных условий для лотерейных операторов и не завизировал
его, хотя и был должен это сделать, отметил кандидат юридических
наук, знаток лотерейного рынка Игорь Галицкий. АМКУ затягивает
процесс лицензирования операторов лотерей, заявил Галицкий Фото:
focus.ua Как отмечается в статье, в мае 2017 года Минфин подготовил
и обнародовал проект постановления правительства об утверждении
лицензионных условий для лотерейных операторов и направил их
заинтересованным органам для замечаний и предложений. Все
центральные органы, которые получили проект Лицензионных условий,
между них Государственная фискальная служба, Министерство
внутренних дел, Министерство юстиции и другие, приняли участие в
разработке замечаний и вернули его со своими визами и
предложениями. АМКУ не предоставил замечания к проекту
Ллицензионных условий и не завизировал его, хотя и был должен это
сделать. Вместо этого Антимонопольный комитет начал долгосрочное
исследование лотерейного рынка."На основании исследования рынка 22
февраля 2018 года Антимонопольный комитет принял отчет, которым
действительно выразил такие замечания, которые и невозможно, и
нецелесообразно учитывать. Поскольку некоторые просто не
соответствуют законодательству или дублируют уже существующие,
действующие положения", – отметил знаток.По словам Галицкого,
замечания АМКУ, изложенные в отчете, можно разделить на три группы:
а) замечание, которые уже отражены в проекте Лицензионных условий;
б) замечания, которые являются копированием или искажением норм
действующего закона "О государственных лотереях в Украине" и других
законов; в) замечания, которые содержат законодательные
предложения, и требуют внесения изменений в целый ряд законов
Украины."Часть рекомендаций АМКУ вообще невозможно выполнить
правительству хотя бы потому, что они касаются норм закона, и не
могут быть реализованы никаким иным образом, чем через принятия
изменений в законодательство Верховной Радой. Впрочем, несмотря на
множество идей, где и что можно усовершенствовать на лотерейном
рынке, Антимонопольный комитет так и не предоставил официального
ответа с замечаниями к проекту постановления Кабмина в порядке,
определенном регламентом Кабинета министров, проигнорировав уже
повторное обращение Минфина по этому поводу", – подчеркнул
он.Таким образом, по мнению эксперта, вместо содействия
урегулированию лотерейного рынка и предоставления конструктивных
замечаний, своими действиями АМКУ действительно заблокировал
утверждение проекта Лицензионных условий и долгожданного получения
лицензий лотерейными операторами. Такие действия влияют на
фактическое выполнение госбюджета на 2018 год, которым
предусмотрены поступления от платы за лицензию в размере до 352 млн
грн.
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