Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует". Об этом сообщает Mirror, передает .

Папа Римский Франциск заявил журналисту итальянской газеты, что "ада не существует, а души грешников просто исчезают".

Ватикан, в свою очередь, отрицает подобные заявления и утверждает, что слова Папы были неправильно истолкованы.

Если бы слова были правдой, это противоречило бы тому, чему верит католическая церковь. Универсальное католическое учение гласит: "Учение католической церкви подтверждает существование ада и его вечности".

Напомним, Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов с Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения.

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