|Папа Римский сделал заявление по поводу существования ада
|30.03.2018 10:55
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Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует". Об этом сообщает Mirror, передает .
Папа Римский Франциск заявил журналисту итальянской газеты, что "ада не существует, а души грешников просто исчезают".
Ватикан, в свою очередь, отрицает подобные заявления и утверждает, что слова Папы были неправильно истолкованы.
Если бы слова были правдой, это противоречило бы тому, чему верит католическая церковь. Универсальное католическое учение гласит: "Учение католической церкви подтверждает существование ада и его вечности".
Напомним, Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов с Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения.
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