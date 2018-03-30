В СМИ распространилась информация, что в России приступили к модернизации созданной в советское время системы управления ядерным ударом "Периметр". На Западе ее еще называют "Машиной Судного дня", "Мертвой рукой" или же "Рукой смерти" из-за того, что система якобы способна нанести ответный ядерный удар даже в случае, если все военное командование страны будет уничтожено.

Существование "Периметра" признано официально, и хотя все данные о системе были засекречены, в 1993 году один из разработчиков ядерной системы бежал в , там он и пролил немного информации о работе так называемой "Мертвой руки".

"" собрал возможные данные системе ядерного управления, которая на данный момент находится во власти президента Владимира Путина, передает .

Когда и зачем создали

Система "Периметр" - комплекс автоматического управления массированым ответным ядерным ударом. Обеспечивает запуск атомных ракет в случае ядерного нападения на Россию, даже если соответствующий приказ отдать просто физически некому.

Система была поставлена на боевое дежурство в 1985 в году период холодной войны. Тогда обе стороны проводили разработку высокоэффективных средств радиоэлектронного подавления средств управления боем противника.

Было крайне необходимо создать систему, которая бы гарантированно доводила боевые приказы, отданные высшими звеньями управления до командных пунктов и пусковых установок стратегических ракет, которые стояли на боевом дежурстве. Так же присутствовала вероятность поражения командных пунктов, в случае нанесения противником первого ядерного удара.

С того времени система прослужила 10 лет. В рамках соглашения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который вступил в силу в 1994 году, "Периметр" был снят с дежурства. Однако еще тогда говорили, что система все еще действует.

В 2011 году этим предположениям появилось подтверждение, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в интервью одному из изданий заявил, что система "Периметр" существует и находится на боевом дежурстве.

И это при том, что в 2010 году и Россия подписали третий договор СНВ, срок действия которого истекает в 2021 году.

Как работает "Рука смерти"

Система была спроектирована так, чтобы работать в условиях поражающих факторов ядерного оружия. Даже раз разработчики не знают, как вывести систему из строя в случае ее активизации.

В общих чертах - это искусственный интеллект, оценивающий массу различных факторов, которые могут свидетельствовать о ядерной атаке - исходя из данных спутникового слежения, РЛС, сейсмических волн после ядерных взрывов. И главное - молчания тех, кто имеет право отдать приказ на задействование российских ядерных сил.

Алгоритм действия такой: если "Периметр" по ряду исчислений приходит к выводу о массированном ядерном ударе, система тут же связывается с Генштабом. Если связь есть - отключается. Если Генштаб не отвечает на запросы, "Периметр" запрашивает систему, где вершиной является "ядерный чемоданчик". Если молчат и там, искусственный интеллект передает право принятия решения любому человеку в своем командном бункере.

Если после всех этих связных процедур система не получает ответ – стартует командная ракета - 15ПО11. Она рассылает команду "пуск" всем имеющимся боевым ракетам, которые уже и летят в сторону врага.

Есть сомнения

Из вышенаписанного выходит, что система "Периметр" предполагает 100% ответ в случае ядерной атаки на Россию, даже если все главнокомандующие будут уничтожены.

В этом усомнился военный знаток, полковник запаса, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко. В комментарии "Обозревателю" он рассказал, что даже при разработках таких систем в данное время, невозможно, чтобы машина самостоятельно определяла, стоит ли ей действовать.

"На сегодняшний день элементы искусственного интеллекта не являются довольно надежными и прогнозируемыми для того, чтобы именно им доверили принятия такого решения, в любом случае на кнопку нажмет человек", - пояснил он.

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