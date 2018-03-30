Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах взамен производившейся в УССР «Воеводы».

Министерство обороны России выложило в открытый доступ видео с моментом запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат». Кадры опубликованы на странице оборонного ведомства в YouTube, информирует svodka.net.

На 22-секундном видео видна взлетающая ракета в черно-белой раскраске. Также четко виден процесс отделения сработавшего порохового аккумулятора давления, предназначенного для выталкивания ракеты из шахты до того, как включатся основные двигатели.

Ранее 30 марта официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда» написала, что на космодроме Плесецк в Архангельской области прошли вторые бросковые испытания ракеты РС-28 «Сармат». В ходе испытаний подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета, также была оценена правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса.

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах взамен производившейся в УССР «Воеводы». По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

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