Лечащие врачи дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии сообщили, что состояние девушки улучшается. Власти Великобритании хотят допросить дочь Скрипаля, когда ей станет лучше Фото: ЕРА Врачи рассказали, что Юлия начала принимать пищу и пить в больнице. Ее отец находится в критическом, но стабильном состоянии.После того как настроение Юлии Скрипаль улучшится, власти надеются, что она сможет дать показания об обстоятельствах, предшествовавших отравлению.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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