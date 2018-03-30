Дело против бывшего президента строится на записях телефонных разговоров, в которых Саркози предположительно пытался оказать давление на судей

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинениям в коррупции и использовании служебного положения в личных целях, сообщают французские СМИ, информирует svodka.net.

Как сообщает газета Monde, судебные следователи подписали документ о направлении дела в исправительный суд Парижа в рамках расследования коррупционного скандала, прекращенного в 2013 году.

Дело против бывшего президента строится на записях телефонных разговоров, в которых Саркози предположительно пытался оказать давление на судей, которые рассматривали выдвинутые против него обвинения в нелегальном финансировании президентской кампании (так называмое «дело Бетанкур»).

Ожидается, что в числе подозреваемых помимо бывшего главы Франции также окажутся судья Жильбер Азибер и адвокат Саркози.

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Как сообщает телеканал BFMV со ссылкой на адвокатов экс-президента, Саркози намерен обжаловать решение о возобновлении дела против него.

В телефонных разговорах Саркози, как сообщается, использовал псевдоним «Поль Бисмут» и предлагал Азиберу престижный судейский пост в Монако в обмен на информацию по делу. Подозреваемые отрицают все обвинения.

Саркози в рамках «дела Бетанкур» обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании.

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Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.

Во Франции также продолжается расследование дела о возможных нарушениях, допущенных во время другой его предвыборной кампании.

Расследование связано с предполагаемым «ливийским» финансированием кампании Саркози в 2007 году. Для дачи показаний полиции экс-президент был ненадолго задержан 20 марта.

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