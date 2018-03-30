В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заявление адвокатов беглого президента Украины Виктора Януковича Виталия Сердюка и Игоря Федоренко приняли 29 марта. Сердюк и Федоренко передали заявление в канцелярию немецкого президента Фото: Виталий Сердюк / Facebook Как следует из скан-копий документов, опубликованных адвокатом, обращение адвокатов Януковича было принято к рассмотрению 29 марта.По словам Сердюка, в дальнейшем ожидается, что депутаты Бундестага и правозащитные организации обратятся с официальным запросом в Европарламент и ОБСЕ.С таким заявлением, по словам Сердюка, было решено обратиться к Штайнмайеру по итогам серии встреч и переговоров, которые Сердюк и Федоренко проводили в последние дни в Берлине с депутатами Европарламента, Бундестага, различными немецкими политиками и правозащитниками."Преследования адвокатов в Украине за их деятельность, отказ в доступе к правосудию и давление на судей, блокирование СМИ, которые активно освещают правозащитную деятельность – это проявления откровенного пренебрежения к европейским ценностям, на которые будет надлежащая реакция. Эта ситуация – следствие превалирования в Украине политической целесообразности над правами человека в резонансных делах, в частности по делам Майдана. Помешать этому может возобновление работы мониторинговой миссии, которая была создана Советом Европы для реализации Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года", – написал он.Адвокат Януковича напомнил, что в 2015 году по результатам мониторинга этой миссии был составлен отчет об отсутствии результатов следствия, а также о "препятствовании ему со стороны подконтрольных власти правоохранительных органов". Однако мандат этой мониторинговой группы СЕ не был продлен, несмотря на то, что расследование не завершилось до сих пор."Именно отсутствие внешнего мониторинга, личная заинтересованность ряда украинских политиков и руководства ГПУ в сокрытии правды о расстрелах на Майдане приводит к нарушению основополагающих прав человека и применению преступных методов борьбы с адвокатами. Оставить ситуацию, как она есть – потерять надежду узнать правду о расстрелах на Майдане и удовлетвориться официальной версией, смириться с публичным и откровенно противоправным давлением на адвокатов", – заключил Сердюк.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Адвокаты Януковича и бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения МВД "Беркут" рассказали в Европейском парламенте о фактах противодействия со стороны украинских властей в объективном расследовании дел по Евромайдану. Выступление украинских адвокатов на тему расследований расстрелов на Евромайдане депутаты Европарламента заслушали в ходе заседания по вопросам защиты прав адвокатов и доступу к правосудию в Украине, которое состоялось 22 марта в главном здании Европарламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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