Эта возможность есть только у владельцев iPhone 6 и других более новых моделей

Такие меры в Apple вводили, чтобы батареи в старых моделях работали дольше.

Функцию замедление iPhone можно выключить в настройки смартфона. Эта возможность есть только у владельцев iPhone 6 и других более новых моделей, - сообщает USA Today.

Система iOS также может предупреждать, если батарею следует заменить.

Ранее сообщалось, что пользователи Apple в Соединенных Штатах подали на компанию иски в суд из-за того, что она умышленно замедляет работу старых моделей.