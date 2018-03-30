|Apple разрешила отключить замедление процессора
|30.03.2018 11:11
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Эта возможность есть только у владельцев iPhone 6 и других более новых моделейКомпания Apple выпустила обновление для iOS, которое позволяет пользователям выключать автоматическое замедление процессора.
Фото: foxtrot.com.ua
Такие меры в Apple вводили, чтобы батареи в старых моделях работали дольше.
Функцию замедление iPhone можно выключить в настройки смартфона. Эта возможность есть только у владельцев iPhone 6 и других более новых моделей, - сообщает USA Today.
Система iOS также может предупреждать, если батарею следует заменить.
Ранее сообщалось, что пользователи Apple в Соединенных Штатах подали на компанию иски в суд из-за того, что она умышленно замедляет работу старых моделей.
Напомним, 21 декабря Apple призналась TechCrunch, умышленно занижает скорость работы старых айфонов (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE) ради продления срока их работы. Для того, чтобы минимизировать риски, разработчики в каждом обновлении снижают скорость работы старых айфонов, чтобы их аккумуляторы выдерживали нарастающую нагрузку от новых приложений.
Впоследствии Apple публично извинилась перед своими потребителями за замедление работы старых моделей iPhone.