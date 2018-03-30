Известная 21-летняя модель Белла Хадид вместе с моделью из Австралии Джорданом Барреттом приняла участие в весенней кампании американского бренда очков Chrome Hearts, сообщает Cosmopoliten .

Стоит отметить, что на черно-белых снимках Белла позирует топлес, обнимая коллегу.

По данным источника, Хадид и Барретт работают с одним агентством IMG Models, но данная съемка стала их первой совместной и успешной работой.

Как сообщал svodka.net, популярная американская модель Белла Хадид поразила Каннский фестиваль новым откровенным нарядом . Девушка выбрала для ключевого вечера фестиваля платье из прозрачной ткани, украшенное серебристой вышивкой.

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