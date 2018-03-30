В Киеве на Подоле правоохранители разоблачили двух женщин, которые продавали самогон прямо через окно квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела коммуникации полиции Киева, передает

Ранее в полицию поступило сообщение от местного жителя, что в доме на улице Светлицкого осуществляется продажа самогона.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, посетив дом, где жила 54-летняя женщина с 26-летней дочерью, полицейские зафиксировали факт продажи самогона через окно. Во время осмотра помещения в коридоре обнаружили мешки с сахаром, а в туалете — три бочки с брагой.

“Старшая женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по части первой статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, — сообщил Ищенко.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, что сплеск торговки самогоном в Украине эксперты предвидели еще на этапе повышения акцизов на алкогольную продукцию в прошлом и позапрошлом годах.

Самогон пользуется все большей популярностью между украинских потребителей по причине недоступности им легальной алкогольной продукции.

Напомним также, что теневой сегмент рынка спиртного в Украине, по разным оценкам, достигает от 50% до 70%.

По словам председателя совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, официальные производители алкоголя констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам уже не первый год. А госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.

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