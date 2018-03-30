В Китае правоохранители задержали 26 человек, которые с помощью беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай).

В КНР контрабандисты пытались переправить iPhone беспилотниками на $79 млн, информирует svodka.net.

Злоумышленники переправляли груз в материковый Китай ночью, подвешивая к беспилотникам мешочки, в каждом из которых помещалось по 10 смартфонов. Каждая такая доставка занимала примерно полминуты, рассказали таможенники КНР.

Суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн), сообщает в пятницу, 30 марта, газета Шэньчжэнь тецюйбао.

По данным таможни, злоумышленники переправляли груз в материковый Китай по ночам, подвешивая к автономным летательным аппаратам мешочки, в каждом из которых помещалось по десятку смартфонов.

Читайте: Китай тестирует беспилотные танки

В целом, таким образом, преступникам удалось транспортировать 15 тыс. новых iPhone, пользующихся большим спросом в КНР.

Отмечено, что каждая такая доставка через тесный пролив, отделяющий прежний британский анклав от остальной части Китая, занимала примерно полминуты.

Как отмечается, подобный случай контрабанды в стране выявлен впервые. В связи с этим в ближайшее время планируется усилить меры пограничного контроля, сообщили в китайской таможне.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира