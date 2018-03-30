Строительство и развитие инфраструктуры Карпатского региона должно стать одним из государственных приоритетов, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Ярослав Дубневич. Ярослав Дубневич заявил, что на встрече обсудят запуск нового маршрута "Интерсити+" от Киева до Ужгорода Фото: informator.news На встрече намерены обсудить строительство и ремонт автодорог в регионе (в том числе в горной местности), новые приграничные пункты пропуска, а также запуск нового маршрута "Интерсити+" из Киева в Ужгород."Находясь на границе с четырьмя странами ЕС (Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией), Карпаты служат западными воротами для внешнеэкономического сотрудничества. Через области региона идет большой объем грузовых отечественных и транзитных экспортно-импортных перевозок. Соответственно, немалую роль играет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры", – отметил Ярослав Дубневич.По мнению нардепа, региону нужно решить три ключевые задачи: завершить уже начатое строительство дорог (на некоторых, например, на М-06 Киев – Чоп, работы ведутся уже 10 лет) и обеспечить качественный ремонт уже имеющихся, начать ремонт мостов; обустроить как можно больше приграничных пунктов пропуска (построить несколько новых, имеющиеся усовершенствовать и оборудовать по мировым стандартам). А также наладить работу "Укрзалізниці", которая из-за хронической нехватки тяги из года в год срывает дорожные ремонтные работы, не доставляя вовремя строительные и сыпучие материалы."Помимо трассы Киев – Чоп, речь идет о завершении строительства дороги от Берегово до международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка". Украина должна быть готова к увеличению трафика грузового автотранспорта со стороны Венгрии", – сказал нардеп. Он добавил, что продолжается строительство автомобильного моста в поселке Буштино на автотрассе Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов."Будем рекомендовать Минфину, Госагентству автодорог и соответствующим облгосадминистрациям предусмотреть средства на развитие дорог Карпатского региона", – пообещал Дубневич.Он подчеркнул, что ремонтные работы срываются "Укрзалізницею", так как железнодорожники на пике спроса на перевозки часто не могут обеспечить своевременную поставку грузов."Речь идет о колоссальных поставках. Только для ремонтных работ на местных дорогах общего значения на Львовщине нужно 3964 тыс. т, на Франковщине – 400 тыс. т щебня. Поэтому, чтобы не допустить срыва ремонта дорог Карпатского региона и простоя грузовых поездов из-за нехватки тяги, будем рекомендовать завтра Мининфраструктуры и ПАО "УЗ" в кратчайшие сроки принять все меры по привлечению частной тяги и подвижного состава", – сказал Ярослав Дубневич.Кроме того, нардеп призвал Украину "проявлять активность в строительстве международных пунктов пропуска", поскольку "это в наших интересах".Дубневич добавил, что депутаты и Минифраструтуры намерены сегодня обсудить запуск нового маршрута "Интерсити+" от Киева до Ужгорода. Транспортный комитет ВР будет рекомендовать УЗ внедрить такой путь."Подобный путь (правда, международного статуса) был запущен нами в конце 2016 года из Киева до Перемышля (Польща). Он прекрасно себя зарекомендовал. Пользуется устойчивым спросом. Будем рекомендовать УЗ рассмотреть возможность скоростного маршрута на Ужгород", – пообещал нардеп.Также на заседании собираются рассмотреть проблемы вокруг Ивано-Франковского аэропорта и перспективы развития международного аэропорта Львов."Строительство и развитие инфраструктуры Карпатского региона должно стать одним из государственных приоритетов", – заключил Дубневич. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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