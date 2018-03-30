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В Ивано-Франковске обсуждают развитие Карпатского региона
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30.03.2018 11:17
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Строительство и развитие инфраструктуры Карпатского региона должно
стать одним из государственных приоритетов, заявил народный депутат
от Блока Петра Порошенко Ярослав Дубневич. Ярослав Дубневич заявил,
что на встрече обсудят запуск нового маршрута "Интерсити+" от Киева
до Ужгорода Фото: informator.news На встрече намерены обсудить
строительство и ремонт автодорог в регионе (в том числе в горной
местности), новые приграничные пункты пропуска, а также запуск
нового маршрута "Интерсити+" из Киева в Ужгород."Находясь на
границе с четырьмя странами ЕС (Венгрией, Словакией, Польшей,
Румынией), Карпаты служат западными воротами для
внешнеэкономического сотрудничества. Через области региона идет
большой объем грузовых отечественных и транзитных
экспортно-импортных перевозок. Соответственно, немалую роль играет
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры", – отметил
Ярослав Дубневич.По мнению нардепа, региону нужно решить три
ключевые задачи: завершить уже начатое строительство дорог (на
некоторых, например, на М-06 Киев – Чоп, работы ведутся уже 10
лет) и обеспечить качественный ремонт уже имеющихся, начать ремонт
мостов; обустроить как можно больше приграничных пунктов пропуска
(построить несколько новых, имеющиеся усовершенствовать и
оборудовать по мировым стандартам). А также наладить работу
"Укрзалізниці", которая из-за хронической нехватки тяги из года в
год срывает дорожные ремонтные работы, не доставляя вовремя
строительные и сыпучие материалы."Помимо трассы Киев – Чоп,
речь идет о завершении строительства дороги от Берегово до
международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка". Украина
должна быть готова к увеличению трафика грузового автотранспорта со
стороны Венгрии", – сказал нардеп. Он добавил, что
продолжается строительство автомобильного моста в поселке Буштино
на автотрассе Н-09 Мукачево – Рахов –
Ивано-Франковск – Львов."Будем рекомендовать Минфину,
Госагентству автодорог и соответствующим облгосадминистрациям
предусмотреть средства на развитие дорог Карпатского
региона", – пообещал Дубневич.Он подчеркнул, что ремонтные
работы срываются "Укрзалізницею", так как железнодорожники на пике
спроса на перевозки часто не могут обеспечить своевременную
поставку грузов."Речь идет о колоссальных поставках. Только для
ремонтных работ на местных дорогах общего значения на Львовщине
нужно 3964 тыс. т, на Франковщине – 400 тыс. т щебня. Поэтому,
чтобы не допустить срыва ремонта дорог Карпатского региона и
простоя грузовых поездов из-за нехватки тяги, будем рекомендовать
завтра Мининфраструктуры и ПАО "УЗ" в кратчайшие сроки принять все
меры по привлечению частной тяги и подвижного состава", –
сказал Ярослав Дубневич.Кроме того, нардеп призвал Украину
"проявлять активность в строительстве международных пунктов
пропуска", поскольку "это в наших интересах".Дубневич добавил, что
депутаты и Минифраструтуры намерены сегодня обсудить запуск нового
маршрута "Интерсити+" от Киева до Ужгорода. Транспортный
комитет ВР будет рекомендовать УЗ внедрить такой путь."Подобный
путь (правда, международного статуса) был запущен нами в конце 2016
года из Киева до Перемышля (Польща). Он прекрасно себя
зарекомендовал. Пользуется устойчивым спросом. Будем рекомендовать
УЗ рассмотреть возможность скоростного маршрута на Ужгород", –
пообещал нардеп.Также на заседании собираются рассмотреть проблемы
вокруг Ивано-Франковского аэропорта и перспективы развития
международного аэропорта Львов."Строительство и развитие
инфраструктуры Карпатского региона должно стать одним из
государственных приоритетов", – заключил Дубневич.
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