|Как приручить гормон голода грелин: 10 маленьких хитростей
|30.03.2018 11:19
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Все время хочется есть, и Вы не знаете, что с этим делать?
Прежде только, необходимо понимать, что количество поглощенной пищи организм контролирует при помощи двух гормонов – гормона голода грелина и гормона насыщения лептина, пишет со ссылкой на .
Соответственно, первый из них вызывает чувство голода, а второй
– подавляет аппетит. И чем выше уровень грелина в организме, тем
труднее Вам противостоять тяге к пище, потому что против природы мы
бессильны. Однако существуют маленькие хитрости, при помощи которых
можно повлиять на физиологические процессы, участвующие в контроле
чувства голода.
Каким же образом можно подавить гормон голода?
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты,
овощи, цельные зерна и семена, растягивают стенки Вашего желудка. В
результате этого запускается гормональная реакция, благодаря
которой Вы чувствуете себя сытыми: уровень грелина снижается, а
уровень лептина, соответственно, повышается.
Они содержат пиноленовую кислоту – омега-3 жирную кислоту, которая стимулирует выработку холецистокинина – гормона, который вместе с лептином играет важную роль в подавлении аппетита.
Лосось, тунец, форель, кормовая капуста, семена чиа и льна, в которых содержание омег-3 довольно высокое, помогают многим процессам в организме, в т.ч. подавляют воспаление в тканях мозга и способствуют лучшей связи лептина с клетками мозга.
Помните, что для надлежащего пищеварительного процесса необходим здоровый ЖКТ. Дисбаланс грелина и лептина часто связан с нарушениями в работе ЖКТ. Продукты с пробиотиками, такие как йогурты и квашенные овощи, помогают восстановить баланс бактерий, необходимых для нормального переваривания пищи. Помимо этого, продукты с содержанием инулина помогают увеличить количество полезных бактерий. Такие продукты включают: лук обыкновенный, чеснок, бананы и лук-порей.
Данный напиток содержит антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, который способствует повышению уровня холецистокинина.
Повышению уровня гормона голода грелина способствует рацион, в котором преобладают жиры. Более того, злоупотребление жирами приводит к снижению вкусовой чувствительности.
Фруктоза препятствует выработке гормона насыщения лептина и способствует повышению уровня грелина. При таком раскладе риск употребления большого количества калорий значительно возрастает.
Исследования показывают, что регулярный сон в количестве менее 7 часов связан с повышением уровня гормона голода и снижением уровня гормона насыщения. Именно следовательно люди, которые недосыпают, склонны к перееданию.
Регулярные упражнения идут на пользу пищеварительной системе, а также помогают организму вырабатывать лептин.
Гормон стресса кортизол способствует появлению тяги к высокоуглеводной и жирной пище. Гуляйте на природе, слушайте расслабляющую музыку, научитесь медитировать, запишитесь на массаж – делайте все, чтобы не дать стрессу одолеть Вас.