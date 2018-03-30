Погода, Новости, загрузка...
В Австралии упал воздушный шар, девять человек пострадали
30.03.2018 11:19
В Австралии упал легкий шар, девять человек пострадали
Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны
В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал легкий шар, пострадали 9 человек.
В Австралии упал воздушный шар, девять человек пострадали Фото: abc.net.au

Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, в нескольких поврежден позвоночник, - сообщает Sidney Morning Herald.

По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, 16 марта в результате  аварии на подъемнике в Грузии  на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

Авария на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури произошла из-за ошибки оператора.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить