В Австралии упал легкий шар, девять человек пострадали Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал легкий шар, пострадали 9 человек. Фото: abc.net.au Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, в нескольких поврежден позвоночник, - сообщает Sidney Morning Herald. По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни. Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Напомним, 16 марта в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины. Авария на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури произошла из-за ошибки оператора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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