|В Австралии упал воздушный шар, девять человек пострадали
|30.03.2018 11:19
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Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясныВ Австралии в районе Хантер-Вэлли упал легкий шар, пострадали 9 человек.
Фото: abc.net.au
Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, в нескольких поврежден позвоночник, - сообщает Sidney Morning Herald.
По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.
Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Напомним, 16 марта в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.
Авария на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури произошла из-за ошибки оператора.
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