Известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, у которой диагностировали диабет, рассказала о том, как ей удалось сбросить вес, сообщает Комсомольская правда.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет, - рассказала Пугачева. - Но я старая больная женщина, увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду".

По словам исполнительницы, она перепробовала много диет.

"У меня был такой случай: я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье. Мне нужно было похудеть для него на 8 кг, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Два дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть, только когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сортов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты. Но мне так хотелось жрать! У меня до сих пор висит это платье на даче. Иногда открываю шкаф, смотрю на него и говорю себе: "Ничего, когда-нибудь я его обязательно еще раз надену!", - призналась Пугачева.

Относительно того, придерживается ли певица сейчас какой-то диеты, она отметила: "Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!".

Как сообщал svodka.net.uа, известная певица Алла Пугачева ответила на критику , обрушившуюся на нее после появления на публике во время голосования на президентских выборах.

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