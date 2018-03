В конце февраля хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnesPal Американская компания Under Armour Inc заявила о хакерской атаке, в результате которой были похищены данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей, информирует svodka.net. Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg, нападение состоялась еще в конце февраля, но сообщено о ней было только сейчас. Хакеры получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей. Данные о кредитных картах, номерах социального страхования и водительских удостоверениях злоумышленникам получить не удалось. Отмечается также, что после сообщения о взломе акции компании упали в цене на 4,6%. Читайте: США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны Приложение MyFitnesPal позволяет следить за потреблением калорий, диетой и спортивными тренировками. Under Armour Inc купила его в 2015 году. Хакеры взломали облако Tesla на Amazon и использовали его для майнинга. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



Теги: новости технологий