Американская компания Under Armour Inc заявила о хакерской атаке, в результате которой были похищены данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal.

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей, информирует svodka.net.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg, нападение состоялась еще в конце февраля, но сообщено о ней было только сейчас.

Хакеры получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей. Данные о кредитных картах, номерах социального страхования и водительских удостоверениях злоумышленникам получить не удалось.

Отмечается также, что после сообщения о взломе акции компании упали в цене на 4,6%.

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Приложение MyFitnesPal позволяет следить за потреблением калорий, диетой и спортивными тренировками. Under Armour Inc купила его в 2015 году.

Хакеры взломали облако Tesla на Amazon и использовали его для майнинга.

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