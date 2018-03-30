|В конце февраля хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnesPal
|30.03.2018 11:25
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Американская компания Under Armour Inc заявила о хакерской атаке, в результате которой были похищены данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal.
Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей, информирует svodka.net.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg, нападение состоялась еще в конце февраля, но сообщено о ней было только сейчас.
Хакеры получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей. Данные о кредитных картах, номерах социального страхования и водительских удостоверениях злоумышленникам получить не удалось.
Отмечается также, что после сообщения о взломе акции компании упали в цене на 4,6%.
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Приложение MyFitnesPal позволяет следить за потреблением калорий, диетой и спортивными тренировками. Under Armour Inc купила его в 2015 году.
Хакеры взломали облако Tesla на Amazon и использовали его для майнинга.
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