Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что никогда не имел личных контактов с внефракционным нардепом Надеждой Савченко, а с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном последний раз общался в 2016 году. Медведчук: Любые заявления на эту тему – политические инсинуации, не больше Фото: Украинский выбор - Право народа / Facebook По словам Медведчука, "генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления, которые являются политически мотивированными". Он добавил, что изучает возможность подать на Луценко иск в суд о защите своей чести и достоинства.Лидер "Украинского выбора" также заявил, что у него "вообще никаких контактов никогда в жизни не было" с Савченко, хотя он и занимался вопросом ее освобождения из российской тюрьмы.При этом Медведчук сообщил, что Рубан 2013 году "действительно имел отношение к определенным мероприятиям "Украинского выбора", но тогда он об этом не знал, как и не знал самого Рубана.Медведчук добавил, что во время начала конфликта на Донбассе он выснил, что "существует такой человек, который тоже занимается обменами, и у него почему-то возникли претензии ко мне".По словам лидера "Украинского выбора", Рубан считал, что, учитывая отношения Медведчука с президентом России Владимиром Путиным, ему "было бы очень просто решить все вопросы без каких-либо переговоров", но это "была примитивная оценка серьезной проблемы".Медведчук рассказал, что какое-то время не обращал внимания на претензии Рубана, хотя "критика нарастала", и в какой-то момент "дошло до оскорблений и обвинений" в его адрес.По словам лидера "Украинского выбора", в 2016 году Рубан, наконец, обратился к нему по вопросам обмена: "у него якобы было согласие представителей оккупированных территорий Донецка на определенный обмен, и такую готовность нужно было организовать здесь".Он добавил, что представители Службы безопасности Украины попросили его принять Рубана, и он сделал это, однако "потом выяснилось, что никакой договоренности там не было, и этот обмен не состоялся". По словам Медведчука, больше он не поддерживал с Рубаном никаких контактов.Политик заявил, что поиск его "причастности к Савченко, Рубану и их делу он считает "полным абсурдом", а любые заявления на эту тему – "это политический заказ, политические инсинуации, не больше".При этом Медведчук не исключил своего задержания и ареста по этому делу.На вопрос, будет ли он участвовать в освобождении Савченко из украинской тюрьмы, если ее включат в списки на обмен боевики "ДНР", политик ответил положительно. По его словам, он будет заниматься этим, "несмотря на личности", если такая задача будет сформулирована президентом Украины Петром Порошенко.26 марта Луценко заявил, что движение "Украинский выбор", которое возглавляет кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, может быть причастно к организации ряда диверсий. Генпрокурор назвал "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды и отметил, что за две недели до задержания Рубана и Савченко прокуратура "ликвидировала несколько ячеек, которые за деньги Москвы организовали подрывную деятельность на территории Украины". Рубана задержали 8 марта 2018 года. Савченко – 22 марта. Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку. Савченко подозревают также в подготовке террористического акта и подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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