Многим кажется, что после того, как кандидат занимает должность президента, то получает безграничную власть и свободу действий. Но все не так радужно и прекрасно, как могло бы показаться, пишет со ссылкой на .

Оказывается, президенту необходимо подчиняться ряду строгих правил, которым до него подчинялись его предшественники. Стоит отметить, что такие законы есть не только для гаранта, но и его семьи.

1. Вся семья живет вместе

По закону президент, его жена и дети все вместе должны жить в Белом доме. Но Дональд Трамп стал первым, кто нарушил этот закон. Его младший сын и жена несколько месяцев жили в Нью-Йорке, пока мальчик не окончил школу.

2. Безопасность превыше всего

В целях безопасности президентской семье запрещается открывать окна в доме и автомобиле.

3. Запрет на работу

По правилам близкие родственники президента не имеют права занимать официальные должности в администрации. Но Трамп и тут отличился и назначил свою дочь специальным советником президента.

4. Любимое домашнее животное

У каждой президентской семьи обязательно должен быть питомец, на важно какой, но в большинстве случаев это собака. Считается, что президент, который любит животных имеет более положительные комментарии избирателей.

5. Президентская субсидия

Семья может не платить налоги, но все личные траты они делают из собственных карманов.

6. Обязательные ежегодные традиции

В каждый национальный праздник президент с семьей должен принимать участие в различных мероприятиях, играх и ужинах, которые проводятся в этот день. Стоит отметить, что Трамп с семьей уже пропустил несколько таких званных ужинов.

7. Важные встречи

После выборов нового президента обязательно проходит встреча с предыдущей главой государства, а также отдельная встреча первых леди.

8. Лояльность ко всем людям

Так как на протяжении нескольких лет в идут активные движения агитации ЛГБТ, президент должен своим поведением продемонстрировать лояльность к представителям нетрадиционной ориентации. Стоит отметить, что Трамп отказался и от этой встречи.

9. Грустная обязанность

Президенту необходимо спланировать собственные похороны, на случай преждевременной кончины.

10 Правила социальных сетей

Дети президента не имеют права заводить себе страницы в социальных сетях. А у президента и его супруги есть страницы в Твиттере, но после окончания срока службы, они передают их следующему руководителю.

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