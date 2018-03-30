Мера пресечения - до семи месяцев условно

Женщина, которая придерживается веганства, то есть не принимает в пищу любых продуктов животного происхождения, назвала "справедливостью" убийство мясника Кристиана Медве джихадистов.

"Итак, вы поражены, что убийцу убили террористы? А я нет, не имею никакого сочувствия к нему, в этом есть справедливость" , - написала зоозащитница в Facebook.

Суд в городке Сен-Годен приговорил ее к семи месяцам условно за оправдание терроризма, пишет " ВВС Украина ".