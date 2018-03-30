|Во Франции осудили веганку, которая назвала "справедливым" убийство мясника в теракте
|30.03.2018 11:27
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Мера пресечения - до семи месяцев условноФранцузский активистку, которая радовалась гибели мясника в результате теракта, приговорили к условному сроку заключения.
Фото: из открытых источников
Женщина, которая придерживается веганства, то есть не принимает в пищу любых продуктов животного происхождения, назвала "справедливостью" убийство мясника Кристиана Медве джихадистов.
"Итак, вы поражены, что убийцу убили террористы? А я нет, не имею никакого сочувствия к нему, в этом есть справедливость" , - написала зоозащитница в Facebook.
Суд в городке Сен-Годен приговорил ее к семи месяцам условно за оправдание терроризма, пишет " ВВС Украина ".
Согласно французскому законодательству, за оправдание терроризма предусмотрено заключение на срок до семи лет и штраф до 100 000 евро.
Кристиан Медве был одним из четырех жертв теракта в городе Треб 23 марта, где джихадист захватил заложников в супермаркете.
В результате теракта также погиб подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу во время теракта. После обмена джихадист выстрелил в него, полицейский умер через несколько часов.
Напомним, 25 марта во Франции арестовали политика Стефана Пуссье, который выражал в Twitter весть по поводу гибели подполковника Бельтраме. Арестованному грозит заключение за оправдание терроризма.